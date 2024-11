Fórum se reúne em Goiânia para discutir maneiras para que a capital enfrente mudanças climáticas

Fórum Goiânia Resiliente será aberto ao público e inscrições devem ser feitas pelo site do projeto

Pedro Hara - 17 de novembro de 2024

Céu em Goiânia coberto por fumaça e neblina. (Fotos: Augusto Araújo/Portal 6)

Entre os dias 25 e 26 de novembro, o auditório do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) será palco da 1ª edição do Fórum Goiânia Resiliente.

O evento será aberto ao público, e as inscrições devem ser feitas pelo site do projeto Cidade Resiliente – onde também está a divulgação completa da programação.

A proposta do encontro é debater como as cidades lidam com as mudanças climáticas e as estratégias para que a capital enfrente este problema.

No relatório preliminar divulgado pelo projeto é apontado que Goiânia pode passar por dificuldades relacionadas à estiagem e à escassez de água que ela pode provocar.

Neste contexto, as populações vulneráveis seriam as mais afetadas, pois os problemas ambientais e climáticos se juntariam aos já conhecidos fatores sociais.

A intenção é que o relatório final, confeccionado após a realização do fórum, seja entregue ao prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB).