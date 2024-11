Região pouco conhecida no Rio Araguaia é ideal para canoagem e esportes radicais

Visitantes buscam local para travessias longas, que levam cerca de quatro dias para serem concluídas

Paulo Roberto Belém - 17 de novembro de 2024

Cânions do Rio Araguaia. (Foto: Jangadão Ecológico)

Quando se fala em Rio Araguaia, logo vem à mente regiões como Aragarças, Aruanã e Luiz Alves. Nesses locais, a distância entre as margens do rio são extensas, adequada para a navegação de embarcações maiores e práticas da maior parte dos esportes aquáticos.

Entretanto, numa região mais a Oeste de Goiás, o principal rio que passa pelo estado toma uma forma que muita gente não conhece: a parte mais estreita do leito, chamada de Cânions do Araguaia.

Localizados no município de Baliza, os cânions podem ser observados num percurso de 50 km, com imponentes paredes rochosas que protegem praias isoladas. Para se ter uma ideia, a travessia de bote levaria quatro dias para ser concluída.

Em vídeo postado no Instagram pelo Goiás Tem História, é possível ver o ponto mais estreito da região. Segundo o narrador da publicação, a distância entre as margens do local é de 03 a 04 metros, espaço suficiente para, no máximo, uma canoa,

Ainda na publicação, um barqueiro informa que aquele ponto tem, em média, 70 metros de profundidade. “Momento inesquecível”, diz o narrador.

Para quem ficou curioso em conhecer o atrativo, Baliza fica distante 414 km de Goiânia, no sentido Oeste das rodovias GO-060 e BR-070.