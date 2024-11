Trump escolhe executivo do setor de petróleo para chefiar departamento de Energia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu neste sábado (16) Chris Wright, executivo da Liberty Energy, uma empresa de petróleo e gás situada em Denver, para ser o secretário de Energia do novo governo.

Wright é conhecido por defender o uso de combustíveis fósseis e questionar quanto as mudanças climáticas são responsáveis pelo aquecimento global.

A escolha vai ao encontro do que o presidente eleito tem pregado em termos de energia, o que envolve expandir a produção de petróleo e gás. Ainda no processo de escolha para ser o candidato republicano à Presidência, Trump afirmou mais de uma vez um dos seus mantras para o próximo mandato: “drill, baby, drill” [perfure, querido, perfure].

O escolhido para chefiar o Departamento de Energia já chamou os ativistas do clima de alarmistas em vídeo postado no Linkedln. “Não há crise climática, e também não estamos no meio de uma transição energética”, afirmou Wright no vídeo.

Wright era apontado como o mais cotado para chefiar o setor e só isso já era comemorado por executivos da área. A escolha dele é vista como uma vitória para a indústria petrolífera americana e crucial para auxiliar Trump no projeto de ampliar as exportações de gás natural liquefeito.

O presidente eleito afirmou na campanha que pretende, no primeiro dia, reverter a pausa de Joe Biden na concessão de permissões de exportação de GNL. Isso caberá ao secretário do Departamento de Energia. O órgão cuida da Reserva Estratégica de Petróleo, do programa de armas nucleares e limpeza ambiental dos EUA.

No anúncio da sua escolha neste sábado, Trump ressaltou a experiência de Wright. “Chris tem sido um dos principais tecnólogos e empreendedores no setor de energia. Ele trabalhou nas áreas de energia nuclear, solar, geotérmica, além de petróleo e gás “, escreveu Trump.