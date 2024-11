Ucrânia acusa Rússia de ‘ataque massivo’ contra sistema elétrico

A Rússia realizou neste domingo (17) seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia em quase três meses, em que disparou 120 mísseis e 90 drones, matou ao menos sete pessoas e causou “danos severos” ao sistema de energia.

O ataque acontece em um momento crítico da guerra, com apagões acontecendo à medida que o inverno se aproxima, e no contexto da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA -que fez promessas de acabar com a guerra em um dia, mas sem dizer como.

Autoridades confirmaram danos à infraestrutura “já em estado crítico” e cortes de energia em cidades como Rivne e Lviv, no oeste, e Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, no sudeste. A Dtek, maior fornecedora privada de energia da Ucrânia, também impôs cortes de energia emergenciais na cidade de Odesa, ao sul.

O presidente Volodimir Zelenski afirmou que o “ataque massivo teve como alvo todas as regiões da Ucrânia”.

Explosões podiam ser ouvidas do centro da capital, Kiev. A Força Aérea da cidade afirmou que destruiu 104 dos 120 mísseis disparados e 42 dos 90 drones lançados pela Rússia.

O ataque “danificou gravemente o sistema de energia da Ucrânia, incluindo as estações de energia da Dtek. Esses ataques mostram a necessidade de mais ajuda para fortalecer o sistema de defesa aérea da Ucrânia”, disse Maxim Timchenko, CEO da Dtek.

O ministro da Energia, German Galushchenko, anunciou que a Rússia estava realizando um ataque massivo contra o sistema elétrico em todo país. O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, classificou os bombardeios como “um dos maiores ataques” realizados por Moscou.

“A Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos: drones e mísseis contra cidades pacíficas, civis que dormem, infraestruturas críticas”, disse.

Em Mykolaiv, no sul, duas pessoas foram mortas em um ataque de drones durante a noite, informou o governador. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um ataque a um depósito ferroviário na região de Dnipropetrovsk.

Na região de Lviv, na fronteira com a Polônia, uma mulher em um carro foi morta, disse o governador. Outras duas pessoas morreram na região de Odesa.

Em Kiev, o telhado de um edifício residencial pegou fogo devido aos escombros que caíram, e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, informaram autoridades da cidade no aplicativo de mensagens Telegram.

A Ucrânia enfrenta cortes significativos de eletricidade, o que gera temores de um inverno rigoroso.

Também neste domingo um ataque de drone ucraniano na região russa de Kursk deixou uma pessoa morta e duas feridas, de acordo com o governador regional Alexei Smirnov no aplicativo de mensagens Telegram.