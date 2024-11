Armada com facas no sutiã, mulher deixa companheiro em estado grave após ser agredida com socos

Ela teria terminado pelo WhatsApp, mas foram ter conversa definitiva horas depois

Da Redação - 18 de novembro de 2024

Facas teriam sido utilizadas pela vítima após agressão. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite deste domingo (17) em uma kitnet localizada no Parque Trindade I, em Aparecida de Goiânia, após o chamado para averiguar uma briga de casal que culminou em violência doméstica.

Ao chegar no local, a PM encontrou um homem, de 34 anos, caído no chão e com uma perfuração no pescoço. A suposta autora, de 26 anos, teria esfaqueado o companheiro após ter sido agredida fisicamente por ele.

O Portal 6 apurou que a jovem tinha medida protetiva contra o rapaz, mas havia reatado o relacionamento há cerca de três meses. No entanto, insatisfeita com a relação, ela teria terminado o relacionamento via WhatsApp e chamado ele na própria casa para terem uma conversa em definitivo.

Entretanto, já prevendo uma reação agressiva do parceiro, ela guardou duas facas no sutiã. Conforme relato, quando ele foi para agredi-la ela se defendeu tirando as facas do sutiã e desferindo golpes nele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer o homem, que inicialmente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant e depois enviado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) – já que ele estava com um ferimento grave, próximo a artéria.

A jovem foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito e posteriormente levada até a Central de Flagrantes, onde foi dada voz de prisão.