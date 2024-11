Bombeiros são acionados e retiram corpo em cima de telhado, em Anápolis

Vítima ainda não teria sido identificada, e teve o óbito confirmado ainda no local

Karina Ribeiro - 18 de novembro de 2024

Imagem mostra bombeiros retirando corpo do telhado, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

No fim da manhã desta segunda-feira (18), o Corpo de Bombeiros realizou o resgate do corpo de uma pessoa, em cima de um telhado, em Anápolis. A vítima não foi identificada, mas teria ido a óbito ainda no local.

A ocorrência ocorreu por volta de 11h30, quando uma pessoa foi percebida, caída sobre o telhado de uma casa, no bairro Jardim das Oliveiras. Prontamente uma equipe foi acionada para acompanhar a situação.

A pessoa foi inicialmente identificada apenas como inconsciente, pois não respondia aos chamados. Entretanto, mesmo antes de realizarem a retirada do telhado foi constatado o óbito, ainda sem uma causa esclarecida.

O corpo foi recolhido e passará pelos exames periciais.

Mais informações a qualquer momento.