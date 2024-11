Jovem que colidiu motocicleta com ônibus em Anápolis foi socorrido com lesões graves e parada cardíaca

Acidente, ocorrido no cruzamento da Goiás com a 14 de Julho, será investigado pela Polícia Civil

Denilson Boaventura - 18 de novembro de 2024

Caique da Silva Rufino não resistiu. (Foto: Reprodução)

O jovem que morreu após colidir a motocicleta com um ônibus escolar, na manhã desta segunda-feira (18), em Anápolis, foi socorrido com lesões graves e em parada cardiorrespiratória.

Caique da Silva Rufino, de 20 anos, já estava inconsciente quando foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Do local do acidente, no cruzamento entre a Avenida Goiás e a Rua 14 de Julho, até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), os paramédicos realizaram tentativas de reanimação.

Na unidade, a equipe deu sequência aos protocolos avançados. No entanto, após mais de 40 minutos de procedimentos, o óbito foi constatado.

O acidente será investigado pela Polícia Civil (PC). O motorista do ônibus disse às autoridades que o semáforo estava aberto para ele e fechado para o motociclista quando tudo aconteceu.