Alerta dos técnicos para donas de casa que deixam as roupas de molho na máquina de lavar

Se você tem a mania de deixar a roupa de molho por muito tempo na máquina de lavar, esta matéria é para você

Magno Oliver - 19 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Cecylia22)

Na era da “lei do menor esforço”, a máquina de lavar se tornou uma criação para fins domésticos que todo mundo agradece demais por nos salvar na limpeza das roupas, não é mesmo?

Assim, sem ela e a evolução da tecnologia, hoje estaríamos lavando nossas peças de roupas à mão e no tanque de pedra no fundo das nossas casas.

Dessa forma, a máquina de lavar se tornou um item indispensável para a limpeza das peças, só que tudo que é bom também precisa de cuidados e manutenção.

E dessa vez um alerta geral circulou para todo mundo que deixa as roupas de molho na máquina de lavar. Assim, alguns cuidados precisam ser tomados urgentemente.

Quem usa a máquina de lavar com frequência deve se atentar para o uso frequente e hábitos que temos que podem prejudicar a vida útil do eletrodoméstico.

Muita gente costuma deixar as peças de molho na máquina desligada, em especial aquelas mais pesadas ou com manchas. Especialistas apontam que essa prática não é ideal.

O hábito de deixar a roupa de molho para então só mais tarde terminar de bater o restante para estender têm gerado dor de cabeça para proprietárias de máquinas de lavar.

De acordo com informe das fabricantes de máquinas de lavar, esses aparelhos possuem um tempo certo pré-definido para deixar as roupas de molho. Isso porque as peças da lavadora não foram programadas pra ficar horas e horas com as peças de molho.

Já alguns manuais de fabricação dos itens reforçam que é recomendável não deixar a roupa de molho por muito tempo, pois isso prejudica o tecido do item. Além disso, também causa um forte mau cheiro na peça.

A fábrica pontua que tecidos de fibra sintética como poliamida ou poliéster podem estragar, se caso fiquem muito tempo na água.

Uma dica caseira para ajudar a eliminar manchas e o mau cheiro é adicionar dois jatos de vinagre no molho. Isso junto com o sabão em pó e uma pitada de sal. Lembrando que as roupas não podem ficar mais de 1h mergulhadas nessa mistura.

