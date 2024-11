Confira o que abre e fecha neste feriado do Dia da Consciência Negra em Anápolis; de serviços a shoppings

Diversos serviços e estabelecimentos funcionarão em horário diferenciado durante a data

Davi Galvão - 19 de novembro de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Sousa/Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Já nesta quarta-feira (20), será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, instituído como feriado em todo o território brasileiro.

Se muitos anapolinos irão aproveitar o momento para um merecido descanso e recuperar as energias, outros aproveitam para fazer um passeio.

Porém, é necessário atenção, pois na cidade, diversos estabelecimentos e serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado.

A começar pelos shoppings, tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping estarão com as lojas e quiosques fechados. Já as praças de alimentação, de ambas as unidades, iniciarão os serviços às 11h e prosseguirão até às 22h.

Quanto aos serviços públicos, exceto aqueles prioritários, estarão com atividades encerradas – retornando na quinta-feira (21).

Assim, os serviços de saúde que permanecem em funcionamento incluem as unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Centro Médico Jaiara, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), disponível 24 horas pelo telefone 192.

Para os anapolinos que necessitarem efetuar algum procedimento bancário, também fica o alerta de que, durante todo o dia, não haverá atendimento presencial ao público. Os serviços online seguirão disponíveis.