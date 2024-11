Jovem arrisca a vida para salvar motorista que caiu em “cratera” durante tempestade em Goiás

Vídeo mostra ação do "herói anônimo", que desceu do próprio carro para auxiliar condutora presa

Augusto Araújo - 19 de novembro de 2024

Jovem resgata motorista presa em cratera, na cidade de Posse. (Foto: Correio do Cerrado)

Um resgate heroico tem chamado a atenção nas redes sociais, após um jovem parar o que estava fazendo para salvar a vida de uma mulher, presa dentro de um carro que caiu em uma “cratera” no asfalto, durante uma forte chuva.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 15h40, na Avenida JK, em ponto próximo à Policlínica de Posse, cidade no extremo Norte goiano.

O repórter Bruno Matje, do veículo Correio do Cerrado, explicou que chegou no local alguns minutos após o ocorrido e viu que o “salvador” já estava prestando auxílio à vítima.

“Foi uns cinco minutinhos depois do ocorrido. O rapaz estava passando pela avenida de carro e quando viu a situação, desceu para ajudar prontamente a mulher.

Nas imagens, cedidas por ele, é possível ver o esforço do jovem, identificado apenas como Guilherme, tentando abrir a porta do lado da motorista, para retirá-la do automóvel tombado.

Apesar do susto, ninguém se feriu no acidente, havendo apenas danos materiais. A partir daí, o marido da motorista iniciou uma campanha para agradecer pessoalmente o ato corajoso. “Se não fosse ele, poderia ser pior”, disse o esposo, a outro veículo local.

O “herói” da situação foi rapidamente encontrado, mas não foi possível confirmar se já houve o encontro entre o casal e o jovem.

O Portal 6 tentou contato tanto com a motorista, quanto com o marido dela, mas eles preferiram não comentar a situação.