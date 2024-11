Morador de Anápolis sofre com inundações na própria casa após obra da Prefeitura: “sempre que chove”

Ao Portal 6, Prefeitura sustentou que enviou equipes para o local, a fim de realizar uma avaliação dos problemas

Thiago Alonso - 19 de novembro de 2024

Chuva deixa residência alagada. (Foto: Arquivo Pessoal)

“Um verdadeiro pesadelo”. Assim, um morador do bairro Anápolis City definiu o último ano, quando a rua S-07, onde ele vive, foi afetada por obras realizadas na região.

Ao Portal 6, o anapolino, que preferiu se identificar somente como M.S., contou que os problemas começaram quando, há cerca de um ano, a Prefeitura deu início a recapeamentos na Avenida Perimetral Oeste, que fica bem ao lado.

Para não afetar o novo asfalto, equipes acabaram implementando alterações nas vias próximas, como na S-7, onde dois bueiros que costumavam conter as águas das chuvas foram quebrados.

“Quebraram os bueiros de propósito porque teria que fazer isso para a água não atrapalhar o asfalto que estava fazendo na rua de trás, mas disseram que futuramente fariam uma galeria fluvial”, explicou o homem, indignado.

Promessas sem continuidade

No entanto, com o fim das obras e os asfaltos feitos, as promessas acabaram sendo esquecidas e nunca mais foram cumpridas, deixando a rua – que possui um declive para baixo – com dois bueiros a menos.

Todas as chuvas acabaram sendo direcionadas para uma única passagem d’água, a qual corta todo o bairro Anápolis City, se direcionando à residência.

“Esse bueiro faz com que essa rua acabe, ela inunda com qualquer chuva. A água que vem da chuva não entra nos outros [bueiros] porque estão quebrados, ficando tudo neste”, disse.

Assim, por morar na primeira casa da rua, além de conviver com o bueiro inundado, o corretor de imóveis também tem passado por problemas de alagamento dentro da própria residência, uma vez que toda a água acaba se direcionando até lá.

“Seja uma chuva mais forte ou mais fraca, sempre acontece isso. Sempre que chove essa água entra na minha casa, tudo fica inundado”, reclamou.

Prejuízos além da água

Muito além de apenas molhar, M.S. já sofreu com prejuízos devido ao problema, perdendo diversos móveis.

“Não é só água, também vem sujeira, bichos. Na chuva da semana passada tinha um rato na porta da minha casa, porque carrega tudo”, contou.

Cansado do problema, o morador disse que já foi inúmeras vezes até a Prefeitura registrar o caso, mas sempre recebendo a mesma resposta.

“Eles falam que vão mandar alguém olhar os bueiros porque pode ser que estejam entupidos. Mas não estão entupidos, estão quebrados. Eles quebraram tudo de propósito e não arrumaram”, relembrou, enfurecido.

“Nunca tive problema com isso, mas depois da obra ficou assim. Todo mundo sabe que fica assim, porque a minha casa é a primeira da rua. Quando fizeram estas obras, publicaram no Instagram e várias pessoas comentaram isso lá, que estava inundando a minha casa”, concluiu.

O que diz a Prefeitura?

Ao Portal 6, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, informou que enviou equipes no local, no início da noite desta terça-feira (19), a fim de verificar a situação.

A pasta também afirmou que uma limpeza será realizada já na quinta-feira (21), a fim de desobstruir as bocas de lobo da via, bem como a avaliação técnica das galerias para resolução dos problemas. À reportagem, também foi dito que o morador em questão também foi contatado para resolver a questão.