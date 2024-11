Santa Casa de Anápolis está sem receber incremento da Prefeitura há 3 meses e pacientes podem ser prejudicados

Repasses suspensos somam quase R$ 2 milhões e afetam pessoas internadas em todas as áreas da UTI

Thiago Alonso - 19 de novembro de 2024

Fachada da Santa Casa. (Foto: Bruno Velasco / Divulgação)

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis corre sérios riscos de ser interditada, parando de receber novos pacientes ainda neste mês. Isso porque o hospital está há pelo menos três meses sem receber repasses importantes da Prefeitura.

Os valores de R$ 648 mil mensais, que somados ultrapassam R$ 1,9 milhão, são destinados aos médicos que atuam no setor e estão, desde então, trabalhando sem receber os próprios salários.

O Portal 6 apurou que os pagamentos, os quais costumam ocorrer no 20º dia do mês, não acontecem desde setembro e, caso não sejam realizados novamente até a sexta-feira (22), os profissionais irão parar de receber novos pacientes.

Pessoas que estejam atualmente internadas devem continuar sendo tratadas, mas, conforme forem recebendo alta, os atendimentos serão suspensos.

A questão, no entanto, afeta somente as áreas da UTI, desde o neonatal, passando pelas salas infantis e indo até os adultos, uma vez que o dinheiro deveria vir direcionado especificamente para este setor, por meio de um contrato com o município pelo aditivo 49.623. Os demais funcionários da unidade continuam recebendo os salários normalmente.

Diante desse cenário, a reportagem procurou a Prefeitura de Anápolis para entender o porquê do atraso nestes pagamentos. Em nota, o Centro Administrativo sustentou que “a informação não procede” e que “nenhum serviço será paralisado”.

Confira o posicionamento na íntegra: