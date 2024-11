Com câncer recém-descoberto, anapolina que era ambulante pede ajuda da população para cuidar dos filhos

Com a doença, mulher não irá mais conseguir trabalhar e ainda precisa cuidar, sozinha, das duas crianças, de 6 e 8 anos

Davi Galvão - 20 de novembro de 2024

Fabiana cuida sozinha dos dois filhos, ainda crianças. (Foto: Arquivo Pessoal)

Fabiana Luzia dos Santos nunca deixou faltar nada aos filhos. Seja vendendo lanches e artesanato na rua, ou mesmo como trabalhando em bicos de cozinheira e faxinas, sempre fez o possível para garantir a comida no prato das crianças.

Porém, recentemente, a mãe solo, aos 36 anos, recebeu uma notícia que mudou completamente a rotina que levava e pôs em xeque o sustento não só dela, bem como o de toda a família: o diagnóstico de carcinoma no útero.

Em entrevista ao Portal 6, Isabella Santos, de 21 anos e filha mais velha de Fabiana, contou que a mãe descobriu a doença durante um procedimento médico e que, logo de cara, o prognóstico não foi bom.

“A gente descobriu no mês passado e antes de fazer a biópsia os médicos já disseram que era câncer e que já estava muito avançado. Daí, na última semana, com a biópsia, veio o resultado, que confirmou tudo”, relembrou, segurando o choro.

Devido ao tamanho do tumor, bem como à saúde de Fabiana, não é possível, no momento, realizar nenhuma intervenção cirúrgica para remover o carcinoma, de modo que o início imediato da quimioterapia foi recomendado pelos médicos.

Isabella, que recentemente foi aprovada em um concurso público em São Paulo, está se preparando para mudar. A nova estabilidade é o fio condutor para conseguir, de aluma forma, ajudar a mãe e os irmãos, de seis e oito anos.

“Minha mãe nunca deixou faltar nada para mim, nem para os meus irmãos. Quando eu era mais nova, a gente saía para vender lanches na rua, até artesanato a gente começou a fazer. Se precisasse ela aceitava qualquer trampo, fazia faxinas. Não é justo isso tudo, não é justo, logo com ela, isso acontecer”, lamentou.

Se a rotina de conciliar o cuidado com os filhos com os bicos e trabalhos já era desafiadora, agora, com a doença e as sessões de quimioterapia se aproximando, Isabella teme pelo que pode acontecer com a mãe e os irmãos.

“A igreja ajuda um pouco com algumas questões de saúde do meu irmão, tem um ou outro parente que consegue dar alguma coisa, mas no fim do dia, é minha mãe sozinha. Ela por ela e pelas crianças”, disse.

Diante dessa situação calamitosa, em uma medida desesperada, Fabiana resolveu pedir ajuda da população para garantir a segurança alimentar e também de moradia para a família enquanto está impossibilitada de trabalhar.

Assim, foi criada uma rifa, com o prêmio de R$ 200, com o sorteio a ser realizado em dezembro, além de disponibilizar a chave pix 01803025158, para quem puder contribuir de alguma forma.