Deixe sua casa perfumada por 3 dias com essa simples borrifada (é melhor que Bom Ar)

Essa solução caseira prática e muito eficaz, Além de ser fácil de fazer, vai manter os ambientes cheirosos

Ruan Monyel - 20 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@_receitasmuitosaborosas)

Você já imaginou deixar sua casa perfumada por até 3 dias com apenas algumas borrifadas? Parece um sonho, mas é realidade!

Existe uma solução caseira prática e muito eficaz para manter os ambientes cheirosos, além de ser fácil de fazer, esse aromatizador é extremamente barato.

Ao preparar essa mistura, você nunca mais vai precisar comprar um Bom Ar para sua casa. Quer saber como? Continue lendo e descubra o segredo para um ambiente sempre perfumado!

Deixe sua casa perfumada por 3 dias com essa simples borrifada (é melhor que Bom Ar!)

Não há nada mais satisfatório do que terminar a faxina e ver os cômodos limpos e cheirosos. No entanto, infelizmente, essa sensação costuma durar pouco.

Com a movimentação de pessoas e sujeiras trazidas da rua, em poucas horas o aroma agradável desaparece, dando a impressão de que todo o esforço foi em vão.

Mas acabar com essa frustração é mais simples do que parece. Com alguns ingredientes comuns, é possível manter a casa perfumada por muito mais tempo!

Essa dica foi compartilhada em uma publicação no Instagram (@_receitasmuitosaborosas) e vem sendo amplamente aprovada pelos internautas.

Para fazer, você vai precisar de 1 borrifador, e então, adicione 1 tampa de amaciante concentrado, 100 ml de água e 100 ml de álcool.

Misture todos os ingredientes muito bem. Em seguida, basta borrifar nos diferentes ambientes para manter a casa perfumada por até 3 dias, prolongando a sensação de limpeza.

O segredo está na combinação do álcool com o amaciante, que faz o líquido evaporar rapidamente, deixando a essência fixa nas superfícies.

Você pode aplicar no sofá, no guarda-roupa, na cama e até no banheiro, sem riscos para diferentes tipos de material. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receitas Muito Saborosas (@_receitasmuitosaborosas)

Agora que você já sabe como manter a casa perfumada, veja também este outro truque incrível:

– Truque secreto das faxineiras para um banheiro limpinho e cheiroso; aprenda

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!