Anna Júlia Steckelberg - 23 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Valdoir José Pelegrin Marini)

Sol, calor e uma piscina no quintal. Parece o cenário perfeito, até você perceber que a água cristalina virou um caldeirão de folhas, insetos e muita sujeira. E agora?

Calma, manter a piscina limpa e gastando pouco não é uma missão impossível. Com algumas atitudes inteligentes e uma pitada de rotina, dá para economizar e ainda garantir um mergulho bem refrescante!

Como manter a piscina sempre limpa e não gastar muito com manutenção

A primeira dica é encarar a manutenção da piscina como um hábito, e não como um castigo mensal. Limpar a superfície com uma peneira algumas vezes por semana e usar o aspirador para remover sujeiras do fundo ajuda — e muito — a evitar o acúmulo de resíduos. Assim, você evita que a água vire um experimento de laboratório e economiza com produtos corretivos caros.

Outra aliada da economia é a química da água. Controlar o pH, mantendo-o entre 7,2 e 7,6, e observar a alcalinidade é essencial para que os produtos façam efeito sem exageros. Usar kits de medição simples ajuda a ajustar esses níveis sem erro e evita que você gaste mais com cloro do que com protetor solar.

Por falar em cloro, sabia que é possível usar menos e ainda assim manter a piscina protegida contra algas e bactérias? Os ionizadores vêm ganhando espaço nesse cenário, já que usam íons metálicos — como prata e cobre — para manter a água limpa com doses menores de cloro. Menos cheiro, menos irritação e mais economia no fim do mês.

Outro truque que salva tempo e dinheiro é cobrir a piscina quando ela não estiver sendo usada. Parece simples, mas isso reduz drasticamente a entrada de sujeira, o que diminui a frequência das limpezas. Além disso, cobri-la reduz a evaporação da água, o que ajuda a economizar também nesse aspecto.

Por fim, não adianta ter todo esse cuidado e esquecer da parte técnica. Filtro limpo, bomba funcionando direitinho e manutenção básica dos equipamentos garantem que o sistema todo opere de forma eficiente. E equipamento funcionando bem significa menos trabalho e menos dinheiro indo pelo ralo — literalmente.

Com essas práticas, sua piscina vai continuar limpa, convidativa e pronta para aquele mergulho refrescante, sem susto na hora de pagar pelos cuidados. Porque cuidar da piscina não precisa ser um drama… pode ser só mais um momento feliz do verão.

