Feirante da Avenida 10 mostra onde são obrigados a ficar após decisão da Prefeitura de Anápolis

Trabalhadores rebateram alegação da Prefeitura e disseram se sentir “enganados” por documento que propôs a mudança de local

Davi Galvão - 20 de novembro de 2024

Imagens do novo local indicado pela Prefeitura. (Foto: Reprodução)

Um feirante da Avenida 10, do bairro Jardim Progresso, em Anápolis, registrou as imagens do local indicado para a Prefeitura como sendo o novo ponto da Feira do Jardim Progresso.

Nas imagens, é possível ver um grande lote baldio, localizado na Rua 2, sem nenhuma estrutura montada, com parte do meio fio inclusive danificado.

Conforme decisão da Administração Municipal, a partir desta quarta-feira (20), todas as barracas deverão ser montadas exclusivamente nesta nova localidade, e não mais na Avenida 10, como já é tradição da Feira do Jardim Progresso há 18 anos.

O Executivo sustentou que “o novo espaço foi devidamente preparado para a realocar todos”

Ainda assim, a feira da presente data foi montada no local já habitual, como uma forma dos comerciantes mostrarem a revolta com a decisão.

Em entrevista ao Portal 6, alguns dos feirantes denunciaram como a proposta pode trazer prejuízos ao comércio, bem como criticaram a falta de consulta aos trabalhadores para a tomada da decisão.

Após a repercussão do caso pela reportagem, a Prefeitura afirmou que a mudança foi decidida com base em um abaixo assinado realizado pelos próprios comerciantes.

Apesar disso, os feirantes alegaram ao Portal 6 que não assinaram o documento com completa clareza acerca do que estava sendo debatido e que pretendem preparar um novo documento para reverter a decisão.