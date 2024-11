Incêndio atinge igreja Assembleia de Deus no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia

Imagens registradas no local mostram o princípio do fogo, bem como a grande quantidade de fumaça

Davi Galvão - 20 de novembro de 2024

Corpo de Bombeiros esteve presente no local. (Foto: Reprodução)

Moradores do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, se assustaram com um incêndio iniciado na Assembleia de Deus Campo Pedro Ludovico (ADEPL), na tarde desta quarta-feira (20).

Em imagens registradas no local, é possível ver o princípio do fogo, bem como a grande quantidade de fumaça que passou a sair do edifício.

O Corpo de Bombeiros já foi acionado e esteve presente, para efetuar as medidas de combate ao fogo.

Até o momento, não há informações de vítimas ou da dimensão dos danos.

Mais informações a qualquer momento.