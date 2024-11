Liam Payne é velado 35 dias após morte e membros do 1D vão à cerimônia

Cantor morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina

Folhapress - 20 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

O velório de Liam Payne acontece nesta quarta-feira (20), na região de Londres, 35 dias após a morte do músico.

O corpo de Liam chegou à igreja por volta de 10h (horário de Brasília), em uma charrete. Flores azuis e vermelhas escreviam as palavras “papai” e “filho”, acima da carroça que trazia o caixão, adornado com flores brancas.

Todos os ex-membros do One Direction estão presentes no velório. Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan se reuniram no local. Simon Cowell, ex-empresário da banda, também foi à cerimônia.

Kate Cassidy, namorada do músico, e familiares de Liam também estão no funeral. Geoff e Karen Payne, pais de Liam, acompanharam a chegada do caixão à igreja. Cheryl Cole, que tem um filho com o cantor, também foi vista chegando ao local.

A família não divulgou detalhes do funeral. O local e o horário não foram divulgados oficialmente.

Eles desejam manter a cerimônia “o mais privada possível”. Por isso, apenas familiares e amigos próximos participam do funeral. Apesar disso, fãs e curiosos se aglomeraram nas ruas no entorno da igreja.

A MORTE DE LIAM PAYNE

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. O cantor estava no país para assistir a um show de Niall Horan, quando acabou estendendo sua estadia.

A causa da morte foi o impacto do corpo no chão. Liam sofreu politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa, conforme o relatório da autópsia.

A perícia apontou que ele estava semi ou totalmente inconsciente no momento da queda. O cantor não tentou se proteger -o que, segundo a investigação, significa que ele estava num estado desacordado.

O exame encontrou traços de álcool, cocaína e antidepressivos no organismo do músico. Payne teria feito uso das substâncias nas 72 horas que antecederam a sua morte.

PRISÕES LIGADAS À MORTE DO CANTOR

A polícia argentina prendeu três suspeitos de envolvimento no caso. Dois funcionários do Hotel CasaSur Palermo foram detidos após serem acusados de oferecer drogas usadas pelo artista antes de sua morte.

Um amigo de Liam também foi detido por “abandonar” o cantor. Ele, que se identificou como empresário do músico, foi acusado por não informar a família do ex

One Direction que ele teve uma crise e estava lidando com uma recaída com as drogas. A polícia chegou a procurá-lo após a tragédia, mas esse amigo não atendeu às ligações.

A polícia ainda cumpriu mandados de busca e apreensão em nove casas. Três computadores, nove celulares, dois drives e um pote de maconha foram apreendidos.