OMS aprova nova vacina contra mpox para uso emergencial

Até 31 de outubro, casos foram registrados em 80 países, sendo 19 deles na África

Folhapress - 20 de novembro de 2024

Governo de Goiás faz alerta para mpox. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

A OMS (Organização Mundial da Saúde) aprovou nesta terlça-feira (19) a inclusão da vacina LC16m8 contra mpox na lista de uso emergencial. É o segundo imunizante a receber suporte da agência para combater a doença.

A decisão, tomada meses após a declaração de uma emergência de saúde pública de interesse internacional em agosto deste ano, busca expandir o acesso às vacinas em comunidades que enfrentam surtos crescentes da doença.

Até 31 de outubro, casos foram registrados em 80 países, sendo 19 deles na África. A República Democrática do Congo, a mais afetada, contabilizou mais de 39 mil casos suspeitos e ultrapassou mil mortes.

No Brasil, até 9 de novembro, foram registrados 1.638 casos confirmados ou prováveis, com concentração na região Sudeste (77,5%).

Desenvolvida pela KM Biologics, a vacina foi aprovada para uso em pessoas com mais de um ano, administrada em dose única.

“A inclusão emergencial da LC16m8 pela OMS marca um passo significativo na resposta à atual emergência, oferecendo uma nova opção para proteger populações, incluindo crianças”, afirma Yukiko Nakatani, diretora-assistente geral da organização para acesso a medicamentos e produtos de saúde, em nota.

A aprovação foi baseada em dados do fabricante e da agência reguladora japonesa PMDA, comprovando a segurança e eficácia da vacina, inclusive em pessoas com HIV controlado. Seu uso é recomendado para crianças e pessoas em alto risco, mas contraindicado para grávidas e imunocomprometidos.

Ainda este ano, a OMS aprovou a vacina Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic, também conhecida como Jynneos, ampliando sua indicação, em outubro, para para adolescentes de 12 a 17 anos, considerados vulneráveis aos surtos de mpox.