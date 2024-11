Anapolino vive transtorno após ter nome e imagem associados ao autor do atentado em Brasília

Augusto Araújo - 21 de novembro de 2024

Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), foi alvo de explosões na noite desta quarta-feira (13). (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

Uma incrível coincidência foi o início para uma situação bastante delicada envolvendo um morador de Anápolis, que tem passado por transtornos ao longo da última semana, após ter a imagem associada ao autor do atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), no dia 13 de novembro.

Em primeiro lugar, é importante “dar nome aos bois”. Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, foi o responsável, de fato, pelo crime. Ele, que era morador de Rio do Sul, em Santa Catarina, tinha como apelido “Tiu França” e concorreu às eleições municipais de 2020 como vereador.

Por outro lado, o morador de Anápolis, José Bezerra de França Filho, de 70 anos, é conhecido por um nome bastante semelhante: “Tio França”.

Além disso, ele também chegou a concorrer ao pleito eleitoral como vereador. No entanto, isso aconteceu em 2016, por Anápolis, sem haver relação nenhuma com Francisco Wanderley.

Porém, diversos perfis de redes sociais, erroneamente, utilizaram a imagem de José Bezerra como responsável pelo atentado em Brasília, o que tem tirado a paz do anapolino. As imagens da semelhança entre ambos não será divulgada, inclusive, a pedido do advogado que analisa o caso.

“Quando eu acordei [No dia 14], fui surpreendido com uma notícia que está sendo vinculada ao meu nome, ou melhor, ao meu codinome Tio França e a minha imagem. Essas fotos mostram a minha imagem, o meu rosto, a imagem dos meus netos. E isso foi muito constrangedor para mim e para minha família”, lamentou.

José Bezerra também afirmou que diversas pessoas têm entrado nas redes sociais dele e o acusado de ser o autor do atentado, o que tem causado transtornos. Vale destacar que o idoso é conhecido pelos moradores por servir na igreja e ser ex-militar da base aérea.

Medidas legais

O advogado Gabriel Fonseca, que cuida da defesa de José Bezerra, afirmou que tentou contato com as páginas que fizeram essa confusão na divulgação da imagem do anapolino, para que apaguem as postagens.

“Estamos tomando as providências jurídicas para tirar essa publicação do ar e também para ver uma reparação aos danos causados a este senhor de idade que nunca cometeu nenhum tipo de ato, seja terrorista, seja criminoso e tem uma vida ilibada”, concluiu o especialista.

A não divulgação da imagem do idoso nesta matéria foi uma orientação do advogado, para evitar ainda qualquer outro tipo de reverberação negativa em relação ao ocorrido.