Mulher é encaminhada com urgência para Heana após sofrer queimaduras em empresa do Daia

Funcionária de indústria no Daia foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e rapidamente levada à unidade de saúde

Augusto Araújo - 21 de novembro de 2024

Entrada do DAIA, em Anápolis. (Foto: Leandro Vieira)

Uma mulher precisou ser encaminhada com urgência para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após sofrer queimaduras de grandes proporções com água quente.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), em uma indústria localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Ela teria sofrido as lesões térmicas no refeitório do estabelecimento, local em que também foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros.

Os militares levaram a mulher rapidamente para a unidade de saúde, devido à gravidade das queimaduras, e ela já teria sido encaminhada diretamente para o centro cirúrgico.

Não houve ainda a confirmação de como a vítima teria se ferido com a água quente ou se ela era funcionária da cozinha da indústria gráfica.

Mais informações a qualquer instante.