Gêmeo goiano é finalista no BBB 25; relembre trajetória no reality

João Pedro já conquistou mais de meio milhão de reais ao longo da temporada, incluindo dois apartamentos

Natália Sezil - 22 de abril de 2025

João Pedro alcançou a final do BBB 25. (Foto: Reprodução)

A final do Big Brother Brasil 25 acontece na noite desta terça-feira (22) – e tem goiano disputando o prêmio de R$ 2,72 milhões desta edição. João Pedro, de 21 anos, chegou à “casa mais vigiada do Brasil” junto ao irmão, João Gabriel.

Os gêmeos, que são de Goiatuba, cresceram em Buriti Alegre, no Sul goiano, e levaram a paixão pela música sertaneja e por mexer com o gado para a competição.

A vontade de expor uma parte de Goiás que muitos não conhecem foi, inclusive, um dos objetivos ao entrar no BBB – querendo “mostrar o outro lado do agro”.

João Pedro chega à final após acumular quatro vitórias na prova do líder, três delas consecutivas no modo Turbo. Foi ele o ganhador do último apartamento dado aos líderes da temporada.

Ele também passou pela edição sem viver o Castigo do Monstro, além de ter vencido uma Prova do Anjo e garantido imunidade em outras duas semanas. O jogador ficou 11 vezes no Vip e 10 vezes na Xepa ao longo da temporada.

Durante a participação, o goiano conquistou dois apartamentos e um prêmio de R$ 10 mil em dinâmicas do programa, acumulando R$ 540 mil antes mesmo da grande final.

João Pedro, que se separou do irmão apenas no 14º Paredão, no dia 08 de abril, chega à reta final com 13% das intenções de voto, segundo enquete parcial do Estadão. Ele ocupa o terceiro lugar na disputa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!