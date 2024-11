Polêmica se arma após alunos do Colégio Delta ofenderem CEPI Mauá: “volta pra favela”

Torcidas se provocavam nas arquibancadas quando episódio ocorreu

Pedro Hara - 22 de novembro de 2024

Fachada do Colégio Delta, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Durante uma partida do Jogos da Primavera em Anápolis, alunos do Colégio Delta, no Bairro Jundiaí, teriam entoado o cântico “volta pra favela” direcionado para estudantes do Centro de Ensino de Período Integral (CEPI) Mauá, no Pedro Ludovico.

Rápidas apurou que as torcidas estavam se provocando nas arquibancadas, mas que em determinado momento as falas escalaram para injúrias por parte dos integrantes do Delta.

O caso foi denunciado nas redes sociais por profissionais de educação e virou assunto entre aqueles que trabalham no segmento.

Titular da Comissão de Educação da Câmara de Anápolis, o vereador Professor Marcos (PT) afirmou à coluna que pretende se reunir com os diretores e professores das duas unidades de ensino para mediar a situação, mas que não havia conseguido contato com uma das partes.

Rápidas entrou em contato com Jorgiano Rodrigues, diretor do CEPI Mauá, que não quis se pronunciar. Ele afirmou que a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) se manifestaria de maneira oficial nesta sexta-feira (22).

A coluna também entrou em contato com Tânia Sganzerla, diretora do Delta, que não respondeu até a publicação desta reportagem.