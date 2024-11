Polícia Federal deflagra operação contra ‘empresas fantasmas’ em Goiás e outros três estados

Ação ocorre nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Porto Velho (RO), Pontes de Lacerda (MT) e Caucaia (CE)

Samuel Leão - 22 de novembro de 2024

Dinheiro escondido em livro e caixa. (Foto: Divulgação/PF)

Visando desarticular e conseguir mais provas contra atividades ilícitas, especialmente na lavagem de dinheiro, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás (FICCO/GO) deflagrou a Operação Spettro, na manhã desta sexta-feira (22).

A ação ocorre nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Porto Velho (RO), Pontes de Lacerda (MT) e Caucaia (CE), com um total de 14 mandados judiciais de busca e apreensão sendo cumpridos. No total, cerca de 80 policiais federais atuam, com o apoio da ROTAM.

A descoberta do grupo se deu em abril, quando começaram as investigações para apurar a denúncia de um grupo de indivíduos, com antecedentes criminais, movimentando grandes valores sem qualquer justificativa legal.

Ao analisar as transações, descobriram que eles estariam usando uma complexa rede de contas, com pessoas físicas e jurídicas, para ocultar e dissimular valores, se valendo até de intermediários, que podiam ser familiares ou ex-companheiros.

Toda a atuação das autoridades contou com a união de esforços entre a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Polícia Penal (PP), de modo a obter êxito na repressão das ações criminosas identificadas.

Já o nome da operação foi dado por Spettro, em italiano, significar “fantasma”, de modo que faria uma referência à expressão “empresas fantasma”, que são aquelas feitas justamente para ocultar capital ou para outros fins criminosos.

Dentre as apreensões, feitas até o momento, foram apresentadas munições e armas, além de grandes quantias em dinheiro, que estavam escondidas em caixas e dentro de livros.