Detran Goiás lança serviço digital para retirada de veículos no pátio; veja passo a passo

Ferramenta possibilita emissão de liberação do bem apreendido em cinco minutos

Augusto Araújo - 23 de novembro de 2024

Vista aérea de pátio do Detran Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran Goiás) lançou uma nova plataforma que permite a liberação digital de veículos recolhidos aos pátios do órgão.

O serviço está inserido dentro do Portal Expresso e visa justamente facilitar o acesso do cidadão, que agora só precisa se deslocar presencialmente para buscar o bem apreendido.

Para utilizar a ferramenta, o interessado precisa fazer o login na conta Gov.br e quitar débitos relativos ao IPVA, às multas, ao licenciamento, ao pátio e ao guincho.

Após confirmado o pagamento e não havendo pendência administrativa, o sistema do Detran emitirá o Termo de Liberação, que deverá ser impresso e apresentado no endereço indicado para a retirada do veículo.

Caso o valor seja depositado via Documento Único de Arrecadação (Dua), o tempo de compensação é de cinco minutos.

Já quem optar pelo boleto bancário pode ter de aguardar até 72h para a quitação constar no sistema, dependendo da instituição financeira utilizada para o pagamento.

Vale ressaltar que o procedimento digital é permitido apenas para o proprietário do veículo recolhido ao pátio.

Passo a passo

Para fazer a liberação do veículo pelo Expresso, o proprietário deverá ter, no mínimo, selo prata. Ele deve entrar no portal com a conta Gov.br e selecionar a opção “Consultar veículo”.

O sistema irá listar todas as opções cadastradas no CPF para ele selecionar a placa desejada. Em seguida aparecerá “Veículo apreendido”.

Basta então clicar em “Obter liberação”, emitir as guias e efetuar o pagamento de todos os débitos (IPVA, pátio, guincho e demais pendências).

Após a quitação, o botão “Baixar termo” será habilitado. Com o documento em mãos, o interessado deverá ir ao pátio e fazer a retirada do veículo.

Se o bem tiver pendências administrativas (como alteração de característica, ou outras irregularidades) é necessário saná-las para conseguir a liberação.

Nesses casos, o processo não poderá ser feito on-line e o usuário deverá procurar atendimento presencial.