Jovem é presa em Goiânia após esconder drogas em fralda da filha de 3 anos

Suspeita estaria utilizando dinheiro emprestado pela avó da criança para comprar e revender entorpecentes na região Central da capital

Augusto Araújo - 23 de novembro de 2024

Jovem foi presa em Goiânia após esconder drogas em fralda da filha. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma jovem, de 26 anos, foi presa pela Polícia Militar (PM) neste sábado (23), em Goiânia, sob a suspeita de esconder drogas nas fraldas da filha, de apenas 03 anos.

Conforme a PM, a suspeita vivia em uma tenda improvisada na Praça do Trabalhador, no Setor Nova Vila, junto à criança.

Assim, ela teria pedido R$ 500 para a mãe dela, que mora no estado do Pará, alegando que usaria o dinheiro para retornar à cidade natal.

No entanto, a quantia foi utilizada para comprar maconha e craque, para revender na região central de Goiânia.

Após ser flagrada pelos militares com as drogas, ela foi presa pelo crime de tráfico de drogas e entregue ao sistema judiciário, para as devidas medidas cabíveis.