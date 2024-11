Prefeitura em Goiás lança processo seletivo com mais de 160 vagas abertas

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental incompleto, médio e superior

Augusto Araújo - 24 de novembro de 2024

Processo seletivo será realizado em etapas. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Rio Verde, cidade no Sudoeste Goiano, anunciou o lançamento de um novo processo seletivo, voltado para a contratação de 163 profissionais, além de forma cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental incompleto, médio e superior, com salários iniciais de até R$ 2.978,91.

Os candidatos aprovados irão atuar tanto no município de Rio Verde quanto nos distritos de Lagoa do Bauzinho e de Ouroana. Os cargos estão distribuídos da seguinte forma:

Rio Verde: Atendente Plantonista (24); Auxiliar de Manutenção e Serviços Pesados (45); Costureiro (08); Coveiro (03); Cozinheiro (05); Cozinheiro – Zona Rural (06); Especialista em Assistência Social (12); Especialista em Nutrição (04); Especialista em Psicologia (19); Maqueiro (21); Orientador Social (03)

Distrito Lagoa do Bauzinho: Auxiliar de Manutenção e Serviços Pesados (08)

Distrito de Ouroana: Auxiliar de Manutenção e Serviços Pesados (04); Coveiro (01)

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site oficial da Prefeitura de Rio Verde, no período entre as 08h desta quarta-feira (27) até as 18h do dia 6 de dezembro.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo e experiência profissional.

Para mais informações a respeito da seleção, leia o edital.