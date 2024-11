Gusttavo Lima anuncia mudança nos shows que pode desagradar o público: “é por uma razão bem gostosa”

Novidades são para o ano que vem. Primeiro compromisso do cantor é em janeiro, em Florianópolis

Paulo Roberto Belém - 25 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

O cantor Gusttavo Lima anunciou uma mudança nos shows que podem desagradar aos fãs. Isso porque a maior parte das apresentações deve ser com o público sentado em cadeiras.

“Daqui para frente, vai ser todo mundo tomando uma sentado e eu trabalhando em pé”, disse o Embaixador.

Segundo o sertanejo, a previsão é de que 45 das 50 apresentações previstas para o ano que vem serão com os assentos para a plateia.

Vale destacar que, em agosto, Gusttavo Lima anunciou que vai reduzir consideravelmente a agenda de shows a partir do ano que vem.

Segundo o cantor, a redução converge com a intenção de passar mais tempo com os filhos. Gusttavo Lima tem dois filhos com a atriz Andressa Suíta: Gabriel, de 07 anos, e Samuel, de 06 anos.

“A gente vai ficar com saudade uns dos outros, mas é por uma razão bem gostosa, pela família e o descanso. A gente cumpre os 50 shows e depois vê como é que vai ser. O bebê está cansado”, disse durante uma apresentação em agosto.

Além disso, o sertanejo trabalhará em 50 das 52 semanas que estão previstas para 2025. Caso o cantor opte se apresentar em finais de semana, ele deve preferir as sextas-feiras e sábados para as apresentações.