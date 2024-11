Jovem de Anápolis que teve a mão decepada pelo ex segue internada e busca ajuda para custear prótese

Após sofrer o ataque, ficar semanas na UTI e perder o emprego, Railma Lisboa teve a história compartilhada pelo perfil Razões para Acreditar

Thiago Alonso - 25 de novembro de 2024

Railma segue internada. (Foto: Reprodução/Razões para Acreditar)

Vítima de um violento ataque realizado pelo ex-companheiro, Railma Lisboa da Silva, de 26 anos, anunciou uma vaquinha nas redes sociais para ajudar nos custos médicos, além do sustento dos três filhos.

A história da anapolina foi compartilhada no perfil Razões para Acreditar (@razoesparaacreditar) no Instagram. A publicação divulgando a arrecadação já soma mais de 1,9 milhão de visualizações e 38 mil curtidas.

A jovem foi atacada pelo homem no dia 24 de outubro, enquanto estava na garupa de uma motocicleta, trafegando pelo bairro São Jerônimo, região Leste de Anápolis.

Na ocasião, o suspeito surpreendeu a vítima com um facão, a perseguindo enquanto ia para a faculdade, momento em que teve a mão decepada.

À época, Railma foi socorrida por populares e encaminhada em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde ficou internada por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda hospitalizada e sem previsão de alta, a jovem, que possuía dois empregos e cursava enfermagem, segue sem renda e decidiu realizar uma campanha de arrecadação para custear o tratamento.

Além de necessitar de uma prótese, a vítima ainda precisa sustentar os dois filhos, de 7 e 9 anos, que devem passar por tratamento psicológico.

Relacionamento conturbado

Juntos há 10 anos, Railma e o ex-marido estavam separados há cerca de dois meses, após ela denunciá-lo por abuso psicológico e físico.

Com medo, a jovem estava pensando em mudar de cidade e até conseguiu uma medida protetiva contra o suposto autor um dia antes do crime.

Apesar dos esforços, o homem a perseguiu até a faculdade, onde a atacou com um facão. Todavia, o suspeito foi preso em flagrante ainda no dia do ocorrido, permanecendo na cadeia desde então.

Como doar?

Interessados podem contribuir para a recuperação de Railma por meio de uma arrecadação no site Voaa, no qual podem ser feitas doações de quaisquer valores. A meta é chegar a R$ 150 mil.

No entanto, a família da jovem também disponibilizou o Pix [email protected], no nome de Renata Silva Lisboa, irmã da vítima. Mais dúvidas ou doações podem ser esclarecidas diretamente com a familiar pelo telefone (62) 98158 – 8136.