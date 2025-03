Animais de estimação podem andar no transporte coletivo de Goiânia? Entenda

Admissibilidade dos bichinhos no transporte público da capital figura em regulamento da Região Metropolitana da cidade

Paulo Roberto Belém - 31 de março de 2025

Ônibus que integra a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Foto: CMTC)

Uma lei municipal de Curitiba, que tem prazo para entrar em vigor em junho naquela cidade, levanta um tema importante: a admissibilidade dos pets no transporte coletivo, sendo que essa possibilidade foi aprovada na capital paranaense.

Pegando esse gancho, o Portal 6 apurou a regra do transporte de animaiszinhos nos ônibus de Goiânia. Contudo, a resposta não é muito positiva para os “pais de pet” de plantão.

Isso porque não se pode embarcar com os bichinhos, exceto em uma única situação: se for um cão-guia.

A norma está disposta no Regulamento Operacional da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Região Metropolitana, um documento de 2016, que dedicou o regramento dos pets em três linhas.

A restrição consta no artigo que enumera deveres dos motoristas, considerando as obrigações definidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Um deles diz é obrigação do colaborador recusar o transporte de animais, a não ser que seja “cão-guia”.

Caso o condutor do ônibus não impeça que esse tipo de animal (com exceção dos cães-guia) acesse com seu tutor, há, inclusive, uma sanção administrativa a ser imputada a ele: advertência, podendo pesar na ficha funcional do colaborador.

A reportagem entrou em contato com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para apurar sobre o andamento de alguma revisão das regras no sentido da admissibilidade de pets no transporte público de Goiânia.

Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto para posicionamentos.

