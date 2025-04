Jovens estão aderindo a esse tipo de relacionamento — e você vai se surpreender

Poliamor : 17% dos entrevistados demonstraram interesse em se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, desde que todos estejam de acordo com isso. A ideia aqui é abandonar a exclusividade e adotar um relacionamento baseado em liberdade e consenso.

Agamia : 13% dos jovens disseram querer viver sem um parceiro fixo. Nessa proposta, o relacionamento romântico não é prioridade. Muitos preferem viver de maneira mais individual, com foco em si mesmos.

Micro romance: 9% se identificaram com esse estilo, no qual as relações são breves, intensas e marcantes. O objetivo não é construir uma história longa, mas sim viver o presente de forma intensa e sincera.