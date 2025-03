Sem aviso: saiba por que Parque Mutirama teve atividades suspensas e quando elas devem retornar

Um dos motivos da paralisação foi a rescisão do contrato com a empresa responsável pela manutenção dos brinquedos

Beatriz Bueno - 23 de março de 2025

Parque Mutirama, em Goiânia (Foto: Divulgação)

As atividades do Parque Mutirama, localizado no Centro de Goiânia, foram suspensas desde sexta-feira (20), sem que houvesse um aviso prévio para os frequentadores.

No entanto, em nota, a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp) justificou o fechamento devido a inconsistências e irregularidades no contrato firmado pela administração anterior com a empresa responsável pela manutenção dos brinquedos.

Após identificar essas falhas, houve a suspensão dos repasses financeiros até que a situação fosse regularizada.

A Segenp detalhou que o contrato não previa a manutenção de todos os brinquedos e não oferecia os serviços e peças necessárias para os reparos.

Além disso, a empresa teria recebido pagamentos por serviços não realizados e não devolveu os valores. Atualmente, das 25 atrações do parque, apenas 06 estão em funcionamento.

Ao Jornal Opção, a empresa responsável pela manutenção, Opção Engenharia Serviços LTDA, afirmou que a Prefeitura de Goiânia não realiza repasses há cerca de sete meses, acumulando uma dívida de quase R$ 1 milhão.

A administração municipal informou que o fechamento do parque é provisório e visa garantir a segurança dos visitantes.

A Prefeitura está avaliando alternativas legais para viabilizar a reabertura, com todos os brinquedos devidamente inspecionados e liberados para uso e a Segenp ressaltou que os problemas atuais do parque são consequência da gestão anterior.

O Parque Mutirama, inaugurado em 1969, funcionava com entrada gratuita até a data da paralisação.

