Moradores de 15 municípios de Goiás podem se inscrever para ganhar casa nova do Governo

Prazo para inscrições vai até 27 de janeiro de 2025, exclusivamente pela internet

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2024

Modelo das moradias populares da Agehab (Foto Foto: Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás abriu as inscrições do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção, gerido pela Goiás Social, Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em 15 municípios.

Ao todo serão disponibilizadas 530 unidades habitacionais que estão sendo construídas em: Anicuns (36), Aragarças (50), Barro Alto (44), Bonópolis (30), Buriti Alegre (27), Castelândia (30), Edéia (28), Estrela do Norte (30), Guaraíta (30), Joviânia (36), Nova Crixás (30), Santa Cruz de Goiás (30), Silvânia (40), Vianópolis (42) e Vila Propício (47).

O prazo para inscrições vai até 27 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site do programa. No mesmo endereço eletrônico, é possível obter todos os detalhes dos editais.

Entre os critérios básicos para se candidatar a uma casa a custo zero, estão renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóvel, ter vínculo mínimo de três anos (ou mais anos, dependendo do edital) com o município, além de ter o CadÚnico federal atualizado.

Caos os interessados tenham dúvidas, as informações podem ser obtidas pelo (62) 3096-5000 (ligação e WhatsApp) e pelas redes sociais da Agehab (@agehabgoias).