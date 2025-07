PIS tem pagamento liberado em julho para trabalhadores de carteira assinada de todo o país

Valor pode chegar a até um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412

Pedro Ribeiro - 11 de julho de 2025

Benefício será debitado no Caixa Tem. (Foto: Agência Brasil/Arquivo)

Trabalhadores com carteira assinada nascidos em setembro e outubro vão receber, a partir da próxima segunda-feira (15), uma nova rodada do abono salarial PIS/Pasep 2025, pago com base nas informações de 2023.

O valor pode chegar a até um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412, e será disponibilizado conforme o mês de nascimento do beneficiário. O calendário, que teve início em fevereiro, caminha para a reta final e será encerrado no próximo mês, no dia 15 de agosto, com o pagamento para aniversariantes de novembro e dezembro.

Segundo o Ministério do Trabalho, aproximadamente 25,8 milhões de pessoas terão acesso ao benefício neste ano. No total, serão R$ 30,7 bilhões injetados na economia por meio dos pagamentos do abono salarial, somando tanto os trabalhadores do setor privado quanto os servidores públicos.

Mesmo que o crédito seja liberado em datas diferentes, o saque poderá ser feito até o dia 29 de dezembro, independentemente do mês de nascimento do trabalhador. Após essa data, quem não retirar o dinheiro perde o direito ao benefício.

Na iniciativa privada, o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na instituição recebem de forma automática.

Também é possível movimentar o valor por meio do aplicativo Caixa Tem, usar o cartão social nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou ainda realizar o saque direto nas agências, com um documento oficial com foto.

Já os servidores públicos recebem o Pasep pelo Banco do Brasil, com prioridade para crédito em conta. Caso isso não seja possível, o banco realiza o pagamento por TED, PIX ou presencialmente nas agências.

Assim como ocorreu em 2024, o calendário de 2025 é unificado, ou seja, o mês de pagamento depende exclusivamente da data de nascimento do trabalhador, sem distinção entre categorias.

Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador pode consultar a Carteira de Trabalho Digital, o aplicativo Caixa Tem, o site gov.br, ou ainda os canais oficiais da Caixa e do Banco do Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!