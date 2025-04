6 truques que vão transformar a forma como você usa a máquina de lavar

Com algumas práticas simples, é possível otimizar tempo e recursos durante a lavagem das roupas

Ruan Monyel - 20 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Samuel Corrêa)

A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais utilizados no dia a dia, facilitando a rotina de cuidados com as roupas.

No entanto, muitos usuários não exploram todo o potencial desse eletrodoméstico, deixando de aproveitar recursos que podem otimizar tempo e recursos.

Com algumas práticas simples e ajustes de utilização, é possível transformar completamente a experiência de lavar roupas, tornando-a mais eficiente.

1. Utilize a função de pré-lavagem para roupas muito sujas

Quando as roupas estiverem com muita sujeira, como barro ou manchas difíceis, aproveite a função de pré-lavagem da sua máquina de lavar.

Caso o modelo não possua essa opção, deixe as peças de molho em uma solução de água, bicarbonato de sódio, vinagre e alvejante por duas horas antes de iniciar o ciclo normal.

2. Limpe regularmente o filtro

O filtro é responsável por reter resíduos que podem comprometer o desempenho da máquina de lavar, por isso é importante realizar sua higienização.

Recomenda-se fazer a limpeza ao menos uma vez por mês, retirando o filtro do compartimento e lavando-o em água corrente.

3. Aproveite os ciclos econômicos

Os ciclos econômicos são ideais para roupas com sujeira leve, ajustando automaticamente a quantidade de água e tempo de lavagem.

Essa prática contribui para a economia de energia e água, além de preservar os tecidos mais sensíveis.

4. Lave roupas do avesso

Peças escuras, estampadas ou com zíperes devem ser lavadas do avesso para evitar o desbotamento e o desgaste dos tecidos.

Essa simples ação ajuda a manter as roupas com aparência de novas por mais tempo.

5. Evite o uso excessivo de amaciante

O uso exagerado de amaciante pode deixar resíduos nas roupas e na máquina de lavar, além de causar o acúmulo de gordura nos tecidos.

Siga as instruções do fabricante quanto à dosagem correta para garantir a eficácia do produto sem prejudicar as peças.

6. Deixe a tampa da máquina aberta após o uso

Por fim, após finalizar a lavagem, mantenha a tampa da máquina de lavar aberta para permitir a ventilação e evitar o surgimento de mofo e odores.

Essa prática simples contribui para a durabilidade do equipamento e a higiene das próximas lavagens.

