Solução prática para salvar o chuveiro que sai pouca água (foi um técnico que ensinou)

Apenas 2 produtos comuns conseguem restaurar a potência do equipamento

Ruan Monyel - 02 de dezembro de 2024

(Foto:Reprodução/Instagram/@-receitasmuitosaborosas)

Ultimamente, você tem reparado que seu chuveiro está saindo menos água que o habitual? Pois saiba que esse é um problema bastante comum.

Graças ao uso diário do chuveiro, a umidade faz com que os furinhos fiquem entupidos, acumulando resíduos e mofo. Mas resolver esse problema é mais fácil do que parece.

Você só vai precisar de alguns produtos comuns e extremamente baratos para limpar o equipamento e garantir que a água flua como se ele fosse novo.

A hora do banho é um dos momentos mais relaxantes do dia, mas, graças à umidade presente no banheiro, ele é um dos cômodos que mais precisam da nossa atenção e cuidado.

Devido ao uso regular, o acúmulo de resíduos e sujeiras é inevitável, inclusive no chuveiro, que, com o tempo, tende a ficar mais fraco e entupido.

Mas, em vez de gastar muito dinheiro comprando outro, é possível deixá-lo potente como antes usando um truque prático e muito simples para higienizar o equipamento sem gastar quase nada.

O truque, compartilhado por um perfil no Instagram (@_receitasmuitosaborosas), vai restaurar seu chuveiro e proporcionar um banho mais relaxante.

Basicamente, para fazer a higienização do chuveiro, adicione 200ml de vinagre de álcool e 1 colher cheia de bicarbonato de sódio em uma sacola plástica.

Misture tudo muito bem e, em seguida, amarre a sacola no chuveiro, deixando os furinhos em contato direto com a solução por cerca de 10 minutos.

Passado o tempo, retire a sacola e veja a mágica acontecer: o chuveiro ficará potente novamente, tornando seus banhos mais rápidos e relaxantes.

Assista ao vídeo!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receitas Muito Saborosas (@_receitasmuitosaborosas)

