6 pontos turísticos brasileiros que todo mundo deveria conhecer

O maior país da América Latina possui destinos paradisíacos que valem à pena tirar um tempinho para visitar antes de morrer

20 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Qcanavia)

Viajar é bom e o maior país da América Latina é rico em destinos turísticos espalhados pelos estados brasileiros que vale a pena visitar antes de morrer. Separamos alguns lugares que são obrigatórios e todo brasileiro precisa conhecer:

1. Lençóis Maranhenses – Maranhão

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um destino paradisíaco brasileiro que fica na costa atlântica norte do Brasil.

Esse ponto turístico é muito frequentado por turistas por conta de sua vasta paisagem desértica de grandes dunas de areia branca e pelas lagoas sazonais de água da chuva.

2. Cataratas do Iguaçu – Paraná

Famosa e muito frequentada, as Cataratas do Iguaçu formam um conjunto de 275 quedas d’água no rio Iguaçu.

Ela está localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque Nacional Iguazú, em Misiones, Argentina.

Assim, esse espetáculo de quedas d’água se popularizou de tamanha forma que acabou se tornando Patrimônio Natural da Humanidade.

3. Pelourinho – Salvador

A capital da Bahia, Salvador, também guarda um tesouro a céu aberto para turistas do mundo inteiro visitarem.

Assim, o Pelourinho é um vilarejo com ruas coloridas, museus diversos, muita cultura baiana e arquitetura do tipo colonial.

Sua história remete aos tempos de escravidão e hoje é considerado um Patrimônio Histórico da Humanidade.

4. Cristo Redentor – Rio de Janeiro

Clássico, famoso e, realmente, um patrimônio mágico para se visitar.

O Cristo é hoje uma das sete maravilhas do mundo moderno e fica no topo do morro do Corcovado, no Rio de Janeiro.

O monumento impressionante traz a imagem de Jesus Cristo de braços abertos, uma estrutura localizada a mais de 700 metros acima do nível do mar que traz uma vista panorâmica do Rio.

5. Avenida Paulista – São Paulo

Essa avenida é histórica, um dos símbolos da capital dos negócios e também um grande polo cultural.

Assim, a cidade de São Paulo tem a Avenida Paulista como um marco cultural da cidade por conta de suas diversas opções gastronômicas e de entretenimento.

Aos feriados e domingos, a via se torna exclusiva para o trânsito apenas de pedestres.

6. Piscinas naturais de Maragogi – Alagoas

Conhecida por suas praias de águas azuis, Maragogi é famosa pelo mundo turístico como o “caribe brasileiro”.

O local fica ao norte do Litoral de Alagoas e à 130 km de Maceió, tendo a segunda maior formação coralina do mundo, a Costa dos Corais.

