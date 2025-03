Essas são as 6 profissões que mais vão pagar bem no futuro (nem todas precisam de faculdade)

Analistas listaram carreiras que estão com bom faturamento e possibilidade de crescimento para os profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho

Magno Oliver - 31 de março de 2025

Inteligência artificial (IA) (Foto: Ilustração/Freepik)

O mercado de trabalho tem evoluído bastante e demandado novos profissionais cujas profissões vão pagar muito bem no futuro.

Em entrevista à revista Forbes, especialistas de carreiras listaram para gente as profissões do futuro que mais vão ganhar bem.

Essas são as 6 profissões que mais vão pagar bem no futuro (nem todas precisam de faculdade)

1. Especialista em Inteligência Artificial (IA)

O futuro está na IA e ela está transformando diversas áreas no mercado de trabalho e também nas nossas vidas.

Assim, profissionais que saibam programar e desenvolver algoritmos terão alta demanda já em 2025, especialmente em setores como saúde, educação e automação. O salário inicial pode variar entre R$ 8.000 e R$ 15.000 mensais.

2. Engenheiro de Dados

A engenharia tecnológica é o futuro promissor no mercado de trabalho.

Com a enorme quantidade de dados gerados a cada segundo no planeta, os engenheiros de dados são essenciais para organizar, gerenciar e analisar com qualidade essas informações.

A remuneração da área varia entre R$ 7.000 e R$ 14.000 mensais, dependendo da experiência e estado do profissional.

3. Desenvolvedor de Software

A tecnologia continua avançando, e desenvolvedores de software estarão sempre em alta.

Esses profissionais criam e mantêm sistemas que tornam nossas vidas digitais mais fáceis. Dessa forma, os salários variam de R$ 6.000 a R$ 12.000 mensais.

4. Cientista de Dados

A ciência da tecnologia também tem futuro garantido e promissor no mercado de trabalho.

Assim, a habilidade de transformar dados brutos em insights valiosos será cada vez mais procurada pelas empresas.

Cientistas de dados podem alcançar salários de R$ 9.000 a R$ 18.000 por mês, dependendo da região e especialização específica em alguns campos da área.

5. Designer de Experiência do Usuário (UX)

O profissional do designer gráfico vai passar por um upgrade de carreira nessa era tecnológica e digital.

Assim, o mercado demanda agora de profissionais que criam interfaces digitais intuitivas e agradáveis, e um designer UX é o indicado. Ele pode ganhar entre R$ 6.000 e R$ 12.000 mensais, com boas oportunidades de crescimento a depender da região que atua.

6. Profissionais de Marketing Digital

O marketing digital veio para ficar. E com o aumento de demandas do mercado, surgiram novos especialistas em SEO, marketing de conteúdo e influenciadores digitais cujas atividades agora estão muito em alta.

Por fim, o salário dessa carreira pode alcançar de R$ 8.000 a R$ 20.000 mensais, dependendo do nicho, região de atuação e da qualificação do profissional.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!