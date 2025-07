Motociclista influencer viraliza ao pagar garrafa de água de forma diferenciada em Anápolis

Cena registrada no Centro da cidade conquistou os internautas ao exibir final inesperado

Natália Sezil - 10 de julho de 2025

Motociclista surpreendeu vendedor na hora do pagamento. (Foto: Reprodução)

Já conhecido nas redes sociais pelas pegadinhas praticadas no Centro de Anápolis, mais uma vez o motociclista @99viajante voltou a viralizar com uma nova brincadeira.

Desta vez, o registro que tirou risada dos anapolinos começou como um momento comum no dia a dia: o profissional para em uma banquinha na rua Engenheiro Portela e pede uma garrafa de água.

Na hora de pagar, entretanto, ele tira uma nota de dinheiro muito maior do que o “comum”, entregando-a ao comerciante.

O homem do outro lado do balcão chega a pegar a cédula, mas a devolve assim que vê melhor do que se trata. Ele chega até mesmo a argumentar a devolução, dizendo que “é muito dinheiro”.

Mesmo assim, o motociclista insiste, pedindo que o vendedor troque por notas menores. “É a nova nota do Banco do Brasil”, afirma.

Quando a forma de pagamento diferente não funciona, o amigo do influencer (@99maluko) também propõe algo nada usual. Ele abre o zíper do casaco e tira, de dentro da roupa de frio, um cartão de crédito roxo.

O tamanho também é muito maior do que o esperado – pelo menos o dobro da cédula anterior. Usando as duas mãos para segurar o item, ele pede que o vendedor passe a compra no débito.

A reação dos homens do outro lado do balcão é ainda maior do que da primeira vez. “Abriram a porta do circo, os palhaços estão todos na rua”, dizem.

Mesmo resistente à ideia, alguém resolve aceitar a proposta e prepara a máquina de cartão. O formato funciona: o pagamento logo é aceito por aproximação.

Nos comentários, internautas, rindo, apoiaram a nova forma de comprar. “Eu quero um cartão desse”, comentou um. Outro completou: “inimigos da timidez”.

