Cliente pede pizza pelo WhatsApp e conversa com atendente impressiona

Parecia que ele queria zoar o estabelecimento, mas o desfecho foi surpreendente

Isabella Valverde - 07 de dezembro de 2024

(Imagem: Instagram/ Donnamaripizzaria)

Uma conversa de WhatsApp entre um cliente e uma pizzaria ganhou as redes sociais e surpreendeu muita gente.

O caso aconteceu com a @DonnaMariPizzaria, de Maceió, que compartilhou a interação em seu perfil no Instagram. Tudo começou quando um cliente fez um pedido aparentemente comum, mas acabou agindo de forma bastante inusitada.

Diante do comportamento estranho, a atendente não teve outra escolha a não ser perguntar o que estava acontecendo.

Confira como foi o diálogo:

Cliente – “Boa Noite, Pizzaria?”

Pizzaria – “Boa Noite, senhor! Sim, qual seu pedido?”

Cliente – “Quero duas pizzas, uma delas grande”

Pizzaria – “E a outra?”

Cliente – “Também”

Pizzaria – “Certo, quais os sabores?”

Cliente – “Uma de calabresa”

Pizzaria – “E a outra?”

Cliente – “Também”

Pizzaria – “Ok. Estamos com uma promoção de borda recheada por apenas R$ 2. o Senhor vai querer?”

Cliente – “Quero sim, pode ser uma com borda de catupiry.”

Pizzaria – “E a outra?”

Cliente – “Também”

Pizzaria – “Certinho”

Cliente – “Ah, e quero uma sem azeitona”

Pizzaria – “E a outra?”

Cliente – “Também”

Pizzaria – “Anotado. Algo para beber?”

Cliente – “Sim, vou querer dois refris. Um pode ser coca.”

Pizzaria – “E o outro?”

Cliente – “Também”

Pizzaria – “Posso fazer uma pergunta?”

Cliente – “O quê?”

Pizzaria – “É que o senhor pediu duas coisas de tudo e são iguais, mas especificou uma como se fossem diferentes kkkk Não seria mais fácil falar que quer as duas iguais?”

Cliente – “Ah, é que uma pizza é para mim”

Pizzaria – “Ah sim. E a outra?”

Cliente – “Também”

Pizzaria – “Viu, o senhor fez de novo kkkkk”

Cliente – “Fiz o quê?”

Pizzaria – “Deixa para lá… Mais alguma coisa?”

Cliente – “Sim, quero duas pizzas doce de sobremesa. Uma pode ser de chocolate”

Pizzaria – “Deixa eu adivinhar, a outra também?”

Cliente – “Não, a outra de banana”

Pizzaria – “(Meme finalizando a conversa)”

Confira o vídeo completo da conversa: