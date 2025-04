6 mitos sobre alimentos que você já deve ter acreditado

No universo da alimentação, o "diz que me diz" é frequente, então trouxemos um especialista para te ajudar com a verdade sobre comida

Magno Oliver - 22 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Existem muitos mitos e verdades que as pessoas falam por aí e, com certeza, você já deve ter escutado algum ou até mesmo acreditado.

Assim, para te ajudar a eliminar dúvidas, em uma postagem no Instagram, o Nutricionista Valter Neto (@valterneto1) desmentiu alguns boatos e trouxe fatos sobre o universo da alimentação.

6 mitos sobre alimentos que você já deve ter acreditado

1. Comer bananas previne cãibras

A banana é uma excelente fonte de potássio, essencial para a contração muscular, porém para a prevenção e tratamento de cãibras não há nenhum registro científico sobre o assunto.

Em contraponto a este mito, um estudo da revista médica Muscle & Nerve Journal pontuou que as cãibras acontecem mais por falta de líquidos e desequilíbrio de presença de minerais no organismo.

2. “Cortar o carboidrato emagrece”

“Carboidratos são importantes fontes de energia para o corpo e devem fazer parte de uma dieta equilibrada. O que engorda é o consumo excessivo de calorias, independentemente da fonte. Priorize carboidratos complexos (integrais, frutas, legumes) e modere o consumo de carboidratos simples (doces, farinha branca)”, diz o especialista.

3. “Carne de frango é cheia de hormônio”

O Ministério da Agricultura, desde 2004, proibiu o uso de hormônios na criação de frangos em todos os estados brasileiros. Muita gente confunde aplicação de hormônios com seleção genética.

A seleção genética é o crescimento acelerado de algumas aves por fatores como sanidade, nutrição balanceada e outros fatores.

4. “Leite de vaca é inflamatório e faz mal”

“Para pessoas com alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose, o leite pode causar desconforto. No entanto, para a maioria da população, o leite de vaca é uma boa fonte de cálcio e proteínas e não é inflamatório”, diz o nutricionista.

5. “Glúten faz mal para todo mundo”

O consumo de glúten não causa problemas de saúde e não precisa ser retirado da alimentação, como muita gente pensa. A não ser que haja orientação médica, em casos de doença celíaca ou intolerância ao glúten, que afetam uma pequena parte da população.

6. “Alimentos light e diet são sempre mais saudáveis”

“Nem sempre. Alimentos light e diet podem ter redução de algum nutriente, mas podem ser ricos em outros, como sódio, gordura ou adoçantes artificiais”, explica Valter.

