6 hábitos que podem fazer com que seu ar-condicionado estrague

Alguns sons ou sinais que a gente ignora podem acabar se tornando prejuízos enormes para o bolso

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação/Leroy Merlin)

Existem alguns hábitos que praticamos que podem acabar fazendo com que o seu ar-condicionado estrague e cause prejuízos maiores ao bolso.

Assim, é bom ter atenção redobrada com alguns sinais, sons ou mesmo comportamentos diferentes do funcionamento comum.

6 hábitos que podem fazer com que seu ar-condicionado estrague

1. Ignorar barulhos estranhos e pingamentos excessivos

Quando seu aparelho começar a fazer uma série de barulhos, emitir ruídos estranhos ou mesmo começar com pingamentos excessivos, é hora de ter atenção à manutenção dele. Isso é sinal de que pequenos problemas podem estar acontecendo. Não é normal barulho excessivo e muito menos vazamentos.

2. Colocar para funcionar em temperaturas extremas

Esse tipo de atitude só aumenta o estresse do equipamento e pode encurtar a vida útil do aparelho. Quando em temperatura mínima, exige-se mais do compressor e isso pode provocar a formação de gelo no evaporador. A dica é tentar usar faixas de temperatura pré-definidas pelo fabricante.

3. Deixar de limpar os filtros com frequência e constância

Limpeza do filtro é coisa séria, pois eles são importantes para a qualidade do ar e até da nossa saúde. Assim, negligenciar a higiene do componente pode causar sérios danos no funcionamento e na estrutura.

4. Usar disjuntores e/ou cabos inadequados para o circuito de funcionamento do ar-condicionado

Por demandar uma corrente elétrica mais forte e intensa, o ar-condicionado exige um cuidado especial na instalação. Porém, muita gente acaba fazendo instalação incorreta, usando cabos e disjuntores de baixa qualidade. Isso pode danificar o aparelho e até provocar incêndios.

5. Deixar janelas e portas abertas enquanto ele funciona

Anote bem: ar-condicionado precisa funcionar em ambiente totalmente fechado, senão ele nunca vai alcançar a temperatura desejada. Além disso, vai ficar trabalhando em nível máximo do motor, podendo causar incêndios ou curtos no sistema de fiação.

6. Não desligar o ar depois de longos períodos de funcionamento

Por fim, é importante desligar o ar-condicionado depois de longos períodos funcionando. Não fazer isso desgasta os componentes e causa problemas de formação de crosta de gelo, além de poder queimar o compressor.

