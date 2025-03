Mulher ganha R$ 19 milhões na loteria, mas sonho logo se transforma num verdadeiro pesadelo

Vendedora de bolos achou que tinha feito a coisa certa, mas desfecho chama atenção

Isabella Valverde - 21 de março de 2025

Nem toda fortuna garante um final feliz. (Foto: Marcos Santos / USP Imagens)

Durante anos, uma vendedora de bolos viveu de forma simples, sustentando os filhos já crescidos e mantendo laços próximos com seus seis irmãos. Sempre fazia sua “fezinha” na loteria, até que um dia acabou sendo surpreendida pela sorte grande.

Ela ganhou o equivalente a R$ 19 milhões e, logo nos primeiros momentos, decidiu usar a maior parte do prêmio para ajudar a família. Distribuiu valores entre os filhos e os irmãos, ficando apenas com cerca de R$ 3 milhões. Com esse valor, comprou uma casa, um carro e realizou o sonho de abrir sua própria loja de bolos.

Cada familiar seguiu seu caminho com a parte que recebeu, mas um dos filhos gastou todo o dinheiro com festas e farras e, quando ficou sem nada, recorreu à mãe. Ela o ajudou em segredo, sem contar ao restante da família. Depois, um dos irmãos enfrentou dificuldades financeiras após uma separação e também recebeu ajuda.

O problema é que, sem orientação adequada, o negócio da loja de bolos começou a dar prejuízo. Mesmo assim, ela seguiu tentando manter a calma e viver com o que restava. Até que uma das filhas também enfrentou problemas por má gestão financeira e pediu socorro. Dessa vez, a mãe já não tinha como ajudar — só lhe restava a casa.

A história veio à tona quando os familiares descobriram que ela havia perdido quase tudo ajudando os outros e investindo sem planejamento. Isso dividiu opiniões entre eles: alguns acreditam que todos deveriam se unir agora para ajudá-la a recomeçar, enquanto outros dizem que a responsabilidade foi dela e que não têm obrigação nenhuma.