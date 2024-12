Ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi passa por cirurgia após queda

Folhapress - 14 de dezembro de 2024

Nancy Pelosi foi presidente da Câmara dos EUA (Foto: Reprodução Facebook)

(FOLHAPRESS) – A ex-presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e uma das principais líderes do Partido Democrata, Nancy Pelosi, precisou realizar uma cirurgia de artroplastia do quadril, um procedimento para colocar uma prótese na articulação entre as pernas e o quadril.

Pelosi, que tem 84 anos, sofreu um acidente quando estava em Luxemburgo, na Europa, e foi levada às pressas para o hospital militar dos EUA em Landstuhl, na Alemanha.

De acordo com um porta-voz, a cirurgia foi bem-sucedida e Pelosi está “se recuperando”. Não foram fornecidos detalhes sobre o acidente.

“A deputada agradece à equipe das Forças Armadas dos EUA e do hospital de Kirchberg por seu excelente tratamento e gentileza.

A deputada ficou feliz com os muitos desejos de melhoras que recebeu e segue determinada na sua missão de garantir cuidados de saúde de qualidade para todos os americanos”, disse o porta-voz.

Pelosi estava em Luxemburgo para participar de um evento homenageando os soldados americanos que lutaram na Batalha das Ardenas, na Segunda Guerra Mundial.

Uma das figuras políticas mais idosas dos EUA, Pelosi é deputada desde 1987 e se tornou a primeira mulher a presidir a Câmara dos Representantes em 2007. Nas eleições do mês passado, ela se reelegeu mais uma vez como deputada, com um mandato até 2026.

A notícia da queda de Pelosi em Luxemburgo veio poucos dias depois que o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, também sofreu uma queda durante um almoço com colegas em Washington. McConnell, que tem 82 anos, torceu o pulso