Influencer viraliza ao mostrar como é o convite para festa de 50 milhões da Virginia Fonseca

Pacote veio em uma caixa exclusiva e personalizada, com brindes da marca

Davi Galvão - 14 de dezembro de 2024

Registro viralizou no TikTok e já conta com mais de 1,6 milhões de visualizações. (Foto: TikTok/@brendaclaramm)

A influencer Brenda Clara viralizou no TikTok ao publicar um vídeo mostrando o momento no qual recebe o convite para a festa de Virgínia Fonseca, que está comemorando a marca de 50 milhões de seguidores.

No registro do unboxing, ela aparece já deixando claro que não tem 100% de certeza de que o pacote recebido se trata do convite, mas pelo fato de o remetente ser de Goiânia, havia grandes chances.

Assim, com o uso de um estilete, conseguiu abrir a encomenda e, para a sorte dela, a previsão estava correta.

O convite veio em uma caixa personalizada, fechada com um cadeado, sendo necessário abri-la com o uso de uma chave especial.

No interior, montado em um suporte especial, estavam um perfume da marca da Virgínia, que a jovem acredita se tratar de um lançamento, bem como um sérum 10 em 1, também da marca.

Nos comentários, diversos usuários se surpreenderam com o convite, perguntando-se do porquê de Brenda ter sido chamada.

Conforme apontado por vários outros internautas, Brenda foi convidada ao evento dada a relevância que possui enquanto administradora da página SubCelebrities, no Instagram, que publica notícias e curiosidades do mundo dos famosos e que já é seguida por 4 milhões de pessoas.

Vale destacar que a festa de Virgínia Fonseca está marcada para a próxima quarta-feira (18), em um espaço de eventos em São Paulo (SP).