Onde assistir Bahia x Corinthians pelo Brasileirão neste domingo (30)

Equipes vêm embaladas após conquistarem títulos nos respectivos campeonatos estaduais

Augusto Araújo - 28 de março de 2025

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (30). (Foto: Captura/Instagram)

Dando início a mais uma nova temporada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (30).

A bola vai rolar a partir das 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Bruno Ariel de Araújo (RJ) vai comandar a equipe de arbitragem.

O Tricolor vem embalado após superar o Vitória, em um clássico que definiu o grande campeão baiano de 2025. No jogo de ida, venceu por 2 a 0, gols de Gabriel Xavier e Erick Pulga.

Porém, na volta, o confronto foi bem mais acirrado, com direito a três expulsões de jogadores do Bahia. Claudinho abriu o placar para o Leão, já no final do segundo tempo.

Por fim, após quase 20 minutos de acréscimos – devido a uma confusão generalizada no gramado – Kayky empatou o jogo, decretando o 1 a 1 e o título do Tricolor.

Já o Corinthians teve uma final mais “pacífica” diante do Palmeiras. No jogo de ida, na casa do rival, o Timão venceu por 1 a 0. Yuri Alberto balançou as redes para a equipe.

No jogo da volta, realizado na Neo Química Arena, o 0 a 0 não saiu do placar e o Coringão foi o grande vencedor do Campeonato Paulista.

O Premiere fará a transmissão ao vivo da partida, pelo sistema de pay-per-view. Da mesma forma, a plataforma Prime Video também vai exibir o duelo ao vivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!