6 características que indicam que um homem não serve para estar em um relacionamento

Ninguém quer perder tempo com alguém que não agrega, não respeita e não sabe valorizar uma relação de verdade

Pedro Ribeiro - 25 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Vera Arsic)

Existem características que revelam, logo de cara, quando um homem não está preparado para um relacionamento saudável e duradouro.

E saber identificá-las faz toda a diferença para quem busca algo sério.

Afinal, ninguém quer perder tempo com alguém que não agrega, não respeita e não sabe valorizar uma relação de verdade.

6 características que indicam que um homem não serve para estar em um relacionamento

1. Preguiçoso

Em primeiro lugar, a preguiça é uma das características mais prejudiciais em um parceiro.

Não se trata apenas de não querer ajudar nas tarefas de casa.

Na verdade, um homem preguiçoso costuma ser acomodado em todos os aspectos da vida.

Ele não tem iniciativa, não busca melhorar, nem faz questão de investir no relacionamento.

2. Sem ambições

Além disso, a falta de ambição é outro ponto preocupante.

Um homem sem objetivos, que não faz planos e que se contenta com pouco, dificilmente estará preparado para uma vida a dois.

Afinal, um relacionamento saudável precisa de metas em comum e do desejo de crescer juntos.

3. Mal educado

Outro comportamento que merece atenção é a falta de educação.

A grosseria e o desrespeito, muitas vezes, aparecem primeiro com outras pessoas.

No entanto, com o passar do tempo, também podem surgir dentro do relacionamento.

Um homem mal educado não valoriza o respeito, interrompe conversas, é rude e até humilha em certos momentos.

Por isso, fique atenta a essa característica desde o início. O respeito é fundamental em qualquer relação.

4. Falta de inteligência emocional

Além do respeito, a inteligência emocional é essencial para a construção de um relacionamento equilibrado.

Um homem que não sabe lidar com os próprios sentimentos, geralmente, age de forma impulsiva, não escuta e não consegue resolver conflitos de maneira madura.

Como resultado, as discussões aumentam e a relação se desgasta rapidamente.

5. Sem paciência

Da mesma forma, a paciência é indispensável em uma relação saudável.

Se ele não tem disposição para ouvir, entender e respeitar o seu tempo, o relacionamento se torna difícil e cansativo.

Pequenos problemas viram grandes brigas e, aos poucos, a harmonia desaparece.

6. Mal-humorado

Por fim, o mau humor constante é algo que pode desgastar qualquer relacionamento.

Um homem que reclama de tudo, está sempre de cara fechada e nunca vê o lado positivo das situações, tende a afastar as boas energias.

A convivência se torna pesada e, inevitavelmente, isso afeta sua felicidade.

Essa característica pode parecer inofensiva no começo, mas, com o tempo, suga a sua energia emocional.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!