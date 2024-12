Chegou ao WhatsApp uma das funções mais aguardadas por quem tem o aplicativo

Essa novidade promete melhorar ainda mais a experiência de quem utiliza a plataforma no dia a dia

Pedro Ribeiro - 15 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/ Marcelo Camargo)

O WhatsApp acaba de lançar uma das funções mais esperadas pelos usuários do aplicativo.

Essa novidade promete melhorar ainda mais a experiência de quem utiliza a plataforma no dia a dia, deixando as interações mais práticas e eficientes.

Anunciada recentemente pela Meta, essa novidade promete transformar a forma como nos comunicamos pelo aplicativo. Imagine poder transformar aqueles longos áudios em texto, de forma simples e prática. Pois bem, agora isso é realidade, e o recurso já começou a ser disponibilizado.

Mas por que essa funcionalidade é tão esperada? Para começar, ela oferece mais acessibilidade ao WhatsApp, ajudando pessoas com dificuldades auditivas e otimizando o tempo de quem prefere ler uma mensagem em vez de ouvir.

Quem nunca esteve em uma reunião ou em um local barulhento e não conseguiu escutar aquele áudio importante? Com a transcrição, esses problemas ficam para trás. Basta selecionar o áudio, escolher a opção de transcrever, e o texto aparecerá logo abaixo da mensagem de voz. É ou não é incrível?

A implementação desse recurso no WhatsApp será gradual, com idiomas selecionados inicialmente, visando maior inclusão e praticidade. Se você ainda não encontrou a novidade no seu aplicativo, não se preocupe!

A função pode ser ativada manualmente.

Para isso, siga os passos simples: atualize o WhatsApp para a versão mais recente, acesse qualquer conversa, vá ao menu de configurações na aba de conversas e selecione o idioma de transcrição desejado.

Além de incluir mais usuários, essa ferramenta atende a situações práticas do dia a dia. Seja em ambientes ruidosos ou em momentos em que ouvir áudios é inviável, a transcrição garante que nenhuma informação importante seja perdida.

