Ministério Público de Contas recomenda que Roberto Naves convoque enfermeiros aprovados em concurso de 2015

Também foi sugerido a troca dos contratos emergenciais por servidores efetivos da cidade

Pedro Hara - 15 de dezembro de 2024

Roberto quer que UPA da Mulher seja legado da sua gestão. (Foto: Reprodução)

Rápidas teve acesso a recomendação do Ministério Público de Contas (MPC), que sugere o deferimento da tutela de urgência para garantir a nomeação dos enfermeiros aprovados no concurso público de 2015, para que possam trabalhar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mulher e no Hospital Municipal Georges Hajjar, no Leblon.

No documento assinado pelo procurador José Américo da Costa Júnior, também há a sugestão da abstenção de novas contratações emergenciais na área da saúde e um prazo de 60 dias para que os contratos emergenciais sejam substituídos por servidores efetivos.

Como mostrado pela coluna, o prefeito Roberto Naves (Republicanos) retirou servidores que atuavam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e realocou os profissionais para trabalharem na UPA da Mulher.

O decreto com a nomeação foi publicado na edição da última sexta-feira (13), do Diário Oficial do Município.