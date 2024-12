Preso suspeito de matar vizinho que reclamou de som alto em Aparecida de Goiânia

Ao ser abordado, suspeito confessou a autoria do crime, confirmando a versão das testemunhas

Thiago Alonso - 15 de dezembro de 2024

Crime ocorreu no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Captura/ Google Maps)

Foi preso na noite deste sábado (15), o homem suspeito de esfaquear o vizinho, de 26 anos, até a morte, em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, Marciel Pereira Barbosa havia pedido ao suspeito que abaixasse o som, pois o estava incomodando. Neste momento, a vítima foi recebida com golpes de faca por parte do suposto autor.

Com ferimentos graves, vizinhos o levaram por conta própria até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti Sereno, porém ele chegou ao local já sem vida.

Após o crime, a Polícia Militar (PM) se dirigiu ao endereço, mas não encontrou o homem, de 47 anos, que fugiu da residência.

Contudo, após rondas realizadas na região já no período da noite, o suspeito foi localizado e abordado.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele confirmou a versão das testemunhas e relatou que havia fugido do local dirigindo um carro.

O autor confesso, no entanto, disse não lembrar onde havia deixado a faca utilizada para golpear a vítima.

Diante dessas informações, tanto o homem quanto a companheira dele foram encaminhados até uma delegacia da Polícia Civil (PC), a fim de prestar depoimento sobre o caso.

Lá, a mulher foi liberada assim que realizou as diligências, enquanto o suspeito foi preso em flagrante. Agora, uma investigação deve ser realizada a fim de determinar as circunstâncias do crime.